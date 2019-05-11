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"Мы должны быть сильными": Гвардиола - о предстоящем матче против Брайтона

"Мы должны быть сильными": Гвардиола - о предстоящем матче против Брайтона
09:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пеп Гвардиола рассказал, как его команде нужно сыграть против Брайтона.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал будущий матч заключительного тура АПЛ против Брайтона. В этом поединке "горожанам" нужно одержать победу, только в этом случае они снова станут обладателями титула.

"Нам необходимо сыграть хорошо и быть психологически сильными, не забывая о том, что задача будет не из простых. Нужно сосредоточиться на игре и не беспокоиться об остальном.

Если по ходу матча будут возникать проблемы, нужно сохранять спокойствие и думать над тем, что делать. Не исключаю, что в последние 5, 10, 15 минут придется сделать что-то безумное, но до этого времени мы должны придерживаться плана, чтобы выиграть матч. Так мы делали весь сезон.

Есть два варианта игры Брайтона. Либо они сыграют так, как в последнее время - от обороны, используя стандарты, дальние забросы и контратаки. Либо дома в последнем матче сезона они надумают пойти вперед. Но мы уже обсудили все, что может нас ждать, и то, как мы должны будем действовать в обеих ситуациях", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что Манчестер Сити лидирует в таблице АПЛ, на 1 очко опережая Ливерпуль.

Мат Брайтон - Манчестер Сити состоится в воскресенье в 17:00 по киевскому времени. 

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, ФК Брайтон, Хосеп Гвардиола.
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