Скачать
Суббота, 11.05.2019
Усик может сразиться с Джошуа в декабре
Усик может сразиться с Джошуа в декабре
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы

Ювентус нашел замену Аллегри

Ювентус нашел замену Аллегри
09:19 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить Ювентус.

Будущее главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри в туринском клубе остается неясным. В СМИ много пишут о том, что 51-летний специалист покинет клуб, который он возглавляет с 2014 года. Среди его возможных сменщиков чаще других называют Антонио Конте, хотя в самом "Ювентусе" ранее заявляли, что Аллегри продолжит работу с командой.

В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя – Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции – победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.

Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри. "Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", – сказал Марино в эфире Radio Sportiva.

Ранее мы писали, что футболист, крикнувший "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии. Экс-динамовец Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии. Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграв за это время 217 матчей во всех турнирах и забив 16 голов. В составе киевского клуба он один раз становился чемпионом Украины, раз выиграл Кубок и еще два – Суперкубок страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дидье Дешам, Серия А, Футбол, Новости футбола, Массилиано Аллегри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик может сразиться с Джошуа в декабре
02 Погба: Статистика Месси и Роналду - исключение, а не норма
03 Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании
04 ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия обыграла Канаду, Россия победила Норвегию
05 Зинченко: Когда уронил кубок АПЛ подумал, что уже больше не выйду в футболке МС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь