Ювентус нашел замену Аллегри

Новости спорта: Тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить Ювентус.

Будущее главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри в туринском клубе остается неясным. В СМИ много пишут о том, что 51-летний специалист покинет клуб, который он возглавляет с 2014 года. Среди его возможных сменщиков чаще других называют Антонио Конте, хотя в самом "Ювентусе" ранее заявляли, что Аллегри продолжит работу с командой.

В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя – Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции – победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.

Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри. "Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", – сказал Марино в эфире Radio Sportiva.

Ранее мы писали, что футболист, крикнувший "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии. Экс-динамовец Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии. Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграв за это время 217 матчей во всех турнирах и забив 16 голов. В составе киевского клуба он один раз становился чемпионом Украины, раз выиграл Кубок и еще два – Суперкубок страны.