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Клопп: Победа над Барселоной ценнее, чем серебро

Клопп: Победа над Барселоной ценнее, чем серебро
10:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Юрген Клопп прокомментировал успехи Ливерпуля в нынешнем сезоне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп проанализировал выступление своих подопечных в сезоне, а также заявил, что выложился на 100 процентов и сделал все, что мог для того, чтобы "красные" добились максимальных успехов.

"Мы все должны максимально использовать имеющиеся обстоятельства. Если в итоге все приведет к нашему серебру, то замечательно, значит мы не можем сделать больше.

Если люди будут судить меня за то, что я не выиграл что-то в прошлом или что-то выиграю в будущем, я не смогу этого изменить. Все, что я могу, это сделать все возможное для побед команды, и здесь я на 100% уверен в себе. Я делаю все возможное. Пусть все было неидеально, но это был лучший я, и я не могу выжать из себя большего.

В этом сезоне было много чудесных и прекрасных моментов. То, как мы ждали и наслаждались играми и прошлый вторник - это все похоже на вишенку на торте. Это именно то, что мы хотим показать всему миру, это Ливерпуль. Это все может быть реальностью только здесь, только в этом клубе и в этом городе, с этими болельщиками. Победа над Барселоной ценнее серебра", - цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, что Ливерпуль все еще находится в борьбе за чемпионство в Англии и за титул Лиги чемпионов. В воскресенье, 12 мая, Ливерпуль сыграет заключительный матч сезона в АПЛ против Вулверхэмптона, в 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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