Почеттино рассказал о своем будущем

Новости спорта: Аргентинский наставник Тоттенхэма может покинуть клуб летом.

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем. Тренер намекнул, что может покинуть "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", если не дождется усиления на трансферном рынке.

"Я открыт к любым сценариям. К чему я не открыт, так это началу новой главы без плана, без четких идей. Если мы думаем, что будем функционировать, как в предыдущие пять лет, и будем каждый сезон участвовать в финале Лиги Чемпионов и попадать в топ-4, конкурируя с проектами вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", то это слишком наивно.

Конечно, сейчас все мы в восторге, и нам сложно представить будущее, но будущее наступает очень быстро. Если ты не сосредоточен, если ты не начинаешь работать, если у тебя нет плана, если у тебя нет предчувствия, тогда ты потерпишь крушение", — цитирует Почеттино The Telegraph.

Маурисио Почеттино связан контрактом с "Тоттенхэмом" до 2023 года. Интерес к его кандидатуре ранее проявляли "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".