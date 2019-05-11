Определились все участники плей-офф Кубка Либертадорес

Новости спорта: Жеребьевка следующей стадии пройдет 13 мая.

Стали известны все участники плей-офф Кубка Либертадорес. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится в понедельник, 13 мая, в Парагвае. Первые места в своих группах заняли "Палмейрас", "Крузейру", "Интернасионал", "Фламенго" (Все – Бразилия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Олимпия А", "Серро Портеньо" и "Либертад" (Все – Парагвай).

Со вторых мест в плей-офф пробились "Ривер Плейт", "Годой Крус", "Сан-Лоренсо" (Все – Аргентина), "Гремиу", "Атлетику Паранаэнсе" (Оба – Бразилия), "Эмелек", "ЛДУ" (Оба – Эквадор) и "Насиональ" (Уругвай).

Напомним, что команду экс-динамовца забросали камнями собственные болельщики. Инцидент с "Палмейрасом" произошел перед началом матча Кубка Либертадорес против "Хуниора" из Колумбии.

Также мы писали, что венесуэльский клуб вынужден был провести два матча за шесть часов – и оба выиграл. Команда сначала одержала победу на выезде в чемпионате страны, а затем отпраздновала викторию дома в рамках Кубка Либертадорес.

Ранее мы писали, что фанат выкопал череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста". Габриэль Аранда вместе с покойным родственником отпраздновал победу "Расинга" в чемпионате Аргентины.