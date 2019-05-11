Бавария хочет подписать Дибалу

Новости спорта: Аргентинец может продолжить карьеру в Германии.

Мюнхенская Бавария заинтересована в покупке нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы.

По информации источника, в воскресенье, 12 мая, скауты мюнхенского клуба посетят матч 36-го тура чемпионата Италии: "старая синьора" на выезде играет с Ромой, чтобы посмотреть в действии 25-летнего нападающего. Уже на следующий день чемпион Германии может вступить в переговоры с туринцами по трансферу аргентинца.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе Ювентуса Дибала провел 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дибала не хочет играть под руководством Аллегри.