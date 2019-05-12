Неймар не получит капитанскую повязку в ПСЖ

Новости спорта: Главный тренер ПСЖ Томас Тухель считает, что бразильцу не нужна капитанская повязка.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подчеркнул, что не планирует делать нападающего Неймара капитаном команды.

"Существует множество способов показать, что ты лидер. Неймар - художник, творческий футболист. Он может быть лидером на поле и без капитанской повязки. Но я очень доволен тем, как Тиаго Силва и Маркиньос исполняют роль капитана. Я не собираюсь менять это", - приводит слова Тухеля RMC.

Напомним, в сезоне-2018/19 Неймар провел 26 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.