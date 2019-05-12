Неймар не получит капитанскую повязку в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подчеркнул, что не планирует делать нападающего Неймара капитаном команды.
"Существует множество способов показать, что ты лидер. Неймар - художник, творческий футболист. Он может быть лидером на поле и без капитанской повязки. Но я очень доволен тем, как Тиаго Силва и Маркиньос исполняют роль капитана. Я не собираюсь менять это", - приводит слова Тухеля RMC.
Напомним, в сезоне-2018/19 Неймар провел 26 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.