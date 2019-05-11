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Зидан: Вылет Барселоны из Лиги чемпионов не делает сезон лучше для Реала

Зидан: Вылет Барселоны из Лиги чемпионов не делает сезон лучше для Реала
22:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Барселоны" в противостоянии с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Барселоны" в двухматчевом противостоянии с "Ливерпулем" (3:0, 0:4) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"То, что „Барселона“ не вышла в финал, не делает текущий сезон для „Реала“ лучше. Это ничего не меняет для нас. Что касается критики в адрес Вальверде, не знаю, справедлива ли она. То, что он делал до сих пор, — феноменально. Я не критикую других. Но в работе, которую он проделал, нельзя сомневаться", — приводит слова Зидана AS.

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В текущем сезоне "Реал" выиграл один трофей, "Барселона" — два: "сливочные" одержали победу в клубном чемпионате мира, а сине-гранатовые выиграли Суперкубок и чемпионат Испании. 25 мая в финале Кубка страны "Барселона" сыграет с "Валенсией".

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ФК Реал, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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