Мариуполь - ФК Львов: видео обзор матча УПЛ 11.05.2019

Мариуполь - ФК Львов 2:0
Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворский, Быков — Игнатенко — Зубков, Пихаленок, Мишнев, Вакула (Сикан, 70) — Фомин (Горбунов, 78).
ФК Львов: Сарнавский — Висенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов — Сабино (Шина, 68), Мартан (Приймак, 59) — Педро, Липе, Пернамбуко — Бруно.
Обзор матча:
Предупреждения: Игнатенко, Зубков, Мишнев, Чоботенко, Быков — Висенте, Мартан, Бурно
На 39-ой минуте Руслан Фомин не забил пенальти (вратарь).