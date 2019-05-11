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Мариуполь - ФК Львов: видео обзор матча УПЛ 11.05.2019

Мариуполь - ФК Львов: видео обзор матча УПЛ 11.05.2019
16:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Львов

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 28-го тура чемпионата Украины Мариуполь - ФК Львов.

Мариуполь - ФК Львов 2:0

Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворский, Быков — Игнатенко — Зубков, Пихаленок, Мишнев, Вакула (Сикан, 70) — Фомин (Горбунов, 78).

ФК Львов: Сарнавский — Висенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов — Сабино (Шина, 68), Мартан (Приймак, 59) — Педро, Липе, Пернамбуко — Бруно.

Динамо - Заря: последние новости перед матчем 11.05.2019

Обзор матча:

Предупреждения: Игнатенко, Зубков, Мишнев, Чоботенко, Быков — Висенте, Мартан, Бурно

На 39-ой минуте Руслан Фомин не забил пенальти (вратарь).

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