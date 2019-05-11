Динамо не смогло обыграть Зарю

Новости спорта: Футболисты киевского "Динамо" не удержали победу в игре с луганской "Зарей" в 28-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Результат игры - 1:1.

Мячи на столичном НСК "Олимпийский" забивали Назарий Русин (11-я минута) - у киевлян; Силас (90+2) - у луганчан, сообщает Укринформ.

Ранее в субботу "Мариуполь" на домашнем стадионе имени Владимира Бойко победил "Львов" - 2:0. Голы: Александр Пихаленок (74) и Александр Зубков (90+2).

На 39-й минуте форвард хозяев Руслан Фомин не реализовал пенальти.

Сегодня пройдет еще одна игра. Лидер первенства донецкий "Шахтер" в Харькове принимает "Александрию" (начало в 19.30, транслирует телеканал "Футбол 2").

Завершится 28-й тур в воскресенье, 12 мая. "Арсенал-Киев" встретится с одесским "Черноморцем" (14.00, "Футбол 1"), черниговская "Десна" принимает донецкий "Олимпик" (14.00, "Футбол 2"), а полтавская "Ворскла" сойдется с львовскими "Карпатами" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение после 27-ми туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков (после 27-ми игр), "Динамо" - 62 (28), "Александрия" - 48 (27), "Мариуполь" - 39 (28), "Заря" - 39 ( 28), "Львов" - 30 (28);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (27), "Ворскла" - 34 (27), "Олимпик" - 28 (27), "Карпаты" - 25 (27), "Арсенал-Киев" - 24 (27), "Черноморец" - 21 (27).Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.