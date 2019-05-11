Скачать
Суббота, 11.05.2019
Тренер Кроллы: Ломаченко может стать одним из лучших боксеров в истории
Тренер Кроллы: Ломаченко может стать одним из лучших боксеров в истории
Формула-1: результаты квалификации Гран-при Испании 11.05.2019
Формула-1: результаты квалификации Гран-при Испании 11.05.2019
Шахтер - Александрия: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Александрия: онлайн-трансляция матча
Мариуполь - ФК Львов: видео обзор матча УПЛ 11.05.2019
Мариуполь - ФК Львов: видео обзор матча УПЛ 11.05.2019

Динамо не смогло обыграть Зарю

Динамо не смогло обыграть Зарю
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Футболисты киевского "Динамо" не удержали победу в игре с луганской "Зарей" в 28-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Результат игры - 1:1.

Мячи на столичном НСК "Олимпийский" забивали Назарий Русин (11-я минута) - у киевлян; Силас (90+2) - у луганчан, сообщает Укринформ.

Ранее в субботу "Мариуполь" на домашнем стадионе имени Владимира Бойко победил "Львов" - 2:0. Голы: Александр Пихаленок (74) и Александр Зубков (90+2).

На 39-й минуте форвард хозяев Руслан Фомин не реализовал пенальти.

Динамо - Заря: видео матча

Сегодня пройдет еще одна игра. Лидер первенства донецкий "Шахтер" в Харькове принимает "Александрию" (начало в 19.30, транслирует телеканал "Футбол 2").

Завершится 28-й тур в воскресенье, 12 мая. "Арсенал-Киев" встретится с одесским "Черноморцем" (14.00, "Футбол 1"), черниговская "Десна" принимает донецкий "Олимпик" (14.00, "Футбол 2"), а полтавская "Ворскла" сойдется с львовскими "Карпатами" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение после 27-ми туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков (после 27-ми игр), "Динамо" - 62 (28), "Александрия" - 48 (27), "Мариуполь" - 39 (28), "Заря" - 39 ( 28), "Львов" - 30 (28);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (27), "Ворскла" - 34 (27), "Олимпик" - 28 (27), "Карпаты" - 25 (27), "Арсенал-Киев" - 24 (27), "Черноморец" - 21 (27).Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Динамо - Заря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик может сразиться с Джошуа в декабре
02 Погба: Статистика Месси и Роналду - исключение, а не норма
03 Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
04 Зинченко: Когда уронил кубок АПЛ подумал, что уже больше не выйду в футболке МС
05 Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь