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Швед отправился в Селтик, но пообещал вернуться

Швед отправился в Селтик, но пообещал вернуться
07:58 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Игрок Селтика Марьян Швед поблагодарил всех фанатов львовских Карпат за поддержку и пообещал им однажды вернуться.

Хавбек «Селтика» Марьян Швед дал интервью пресс-службе львовских «Карпат» по возвращению в лагерь чемпиона Шотландии.

«Я уже получил рабочую визу в Париже и прилетел в Глазго, где буду решать бытовые моменты, а также приступлю к тренировкам с «Селтиком». Еще во Львове попрощался с ребятами, но через две недели я еще вернусь, возможно, еще увидимся в конце мая.

Болельщики всегда поддерживали меня. Многие писали мне, на улице подходили и общались. Приятно, когда такое происходит, я искренне благодарен им за поддержку. Также благодарю фанатов за то, что не оставляли «Карпаты» одних во время выездных матчей.

«Карпаты» – это мой родной клуб, в котором я с шести лет. Прошло много времени, я дорос до первой команды, провел здесь незабываемый период. Я точно вернусь сюда. Обещаю болельщикам, что однажды это случится.

Карпаты ярким роликом попрощались с Марьяном Шведом (Видео)

Не знаю, когда именно, но это точно произойдет».

Накануне «Карпаты» официально подтвердили уход Шведа по истечению срока аренды.

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ФК Карпаты, Футбол, ФК Селтик, Чемпионат Шотландии, Марьян Швед.
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