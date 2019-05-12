Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара

Новости спорта: Во вчерашнем матче Динамо - Заря сразу два игрока киевлян вынуждено покинули поле после травмы.

Главный врач киевского Динамо Леонид Макаров рассказал про характер повреждения полузащитника Виталия Буяльского и защитника Тамаша Кадара.

"У Буяльского перелом двух ребер — шестого и седьмого, причем одно со смещением. Сейчас он находится в клинике "Борис", в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. За несколько дней его выпишут из больницы".

Также главврач поделился подробностями травмы защитника Тамаша Кадара.

"Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра", — приводит слова Макарова официальный сайт Динамо.