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Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара

Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара
12:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Во вчерашнем матче Динамо - Заря сразу два игрока киевлян вынуждено покинули поле после травмы.

Главный врач киевского Динамо Леонид Макаров рассказал про характер повреждения полузащитника Виталия Буяльского и защитника Тамаша Кадара.

"У Буяльского перелом двух ребер — шестого и седьмого, причем одно со смещением. Сейчас он находится в клинике "Борис", в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. За несколько дней его выпишут из больницы".

Также главврач поделился подробностями травмы защитника Тамаша Кадара.

Динамо - Заря: видео матча

"Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра", — приводит слова Макарова официальный сайт Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Виталий Буяльский, Тамаш Кадар, Леонид Макаров.
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