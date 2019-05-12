Динамо U19 обыграло Арсенал-Киев голами Супряги и Волошина

Новости спорта: Форвард "Динамо" Владислав Супряга отметился голом в матче чемпионата Украины U-19 против киевского Арсенала.

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины команд до 19 лет, в котором киевское Динамо принимало Арсенал-Киев.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу киевляен.

ДИНАМО: 12 Нещерет, 2 Дмитрук, 13 Забарный, 14 Сирота, 23 Ярош, 6 Бодня, 8 Ефименко, 15 Волошин, 21 Михайленко, 10 Мащенко, 89 Супряга

Запасные: 1 Малиш, 19 Хондак, 17 Надольський, 11 Глушач, 9 Исаенко, 7 Ванат, 20 Завгородний

АРСЕНАЛ-КИЕВ: 12 Гарапа, 2 Кириченко, 3 Колесник, 4 Петкус, 5 Осипенко, 7 Кищук, 6 Шевченко, 8 Буханевич, 9 Волинець, 10 Заяць, 17 Семотюк

Голы: Волошин (12,36), Супряга (34), Семотюк (51).

Киевское Динамо U19 лидирует в Чемпионате U19 с 64 очками в активе, донецкий Шахтер второй с 60 очками, львовские Карпаты третьи с 42 пунтами.