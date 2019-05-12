Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара
Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней Ралли в Чили (Фото)
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Динамо U19 обыграло Арсенал-Киев голами Супряги и Волошина

Динамо U19 обыграло Арсенал-Киев голами Супряги и Волошина
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард "Динамо" Владислав Супряга отметился голом в матче чемпионата Украины U-19 против киевского Арсенала.

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины команд до 19 лет, в котором киевское Динамо принимало Арсенал-Киев.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу киевляен.

ДИНАМО: 12 Нещерет, 2 Дмитрук, 13 Забарный, 14 Сирота, 23 Ярош, 6 Бодня, 8 Ефименко, 15 Волошин, 21 Михайленко, 10 Мащенко, 89 Супряга

Запасные: 1 Малиш, 19 Хондак, 17 Надольський, 11 Глушач, 9 Исаенко, 7 Ванат, 20 Завгородний

АРСЕНАЛ-КИЕВ: 12 Гарапа, 2 Кириченко, 3 Колесник, 4 Петкус, 5 Осипенко, 7 Кищук, 6 Шевченко, 8 Буханевич, 9 Волинець, 10 Заяць, 17 Семотюк

Динамо - Заря: видео матча

Голы: Волошин (12,36), Супряга (34), Семотюк (51).

Киевское Динамо U19 лидирует в Чемпионате U19 с 64 очками в активе, донецкий Шахтер второй с 60 очками, львовские Карпаты третьи с 42 пунтами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Арсенал (Киев), Владислав Супряга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
02 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
03 Умер известный американский боксер Берт Купер
04 Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола
05 Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь