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Рейнджерс Джеррарда обыграл Селтик в шотландском дерби

Рейнджерс Джеррарда обыграл Селтик в шотландском дерби
16:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Рейнджерс» Джеррарда прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Селтика».

В матче 4-го тура плей-офф шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс», ведомый бывшим игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, принимал «Селтик». Дерби «старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Джеймс Тавернье на 2-й минуте. В середине второго тайма преимущество «Рейнджерс» увеличил хавбек Скотт Эрфилд — результативную передачу отдал полузащитник Глен Камара.

Победная серия «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии достигла шести матчей. Для «Селтика» это поражение стало первым в последних 16 встречах. Ранее «кельты» одержали 13 побед и три раза сыграли вничью.

«Селтик» досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги после предыдущего тура. Команда Джеррарда гарантированно завершит сезон на втором месте.

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ФК Рейнджерс, ФК Селтик, Чемпионат Шотландии.
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