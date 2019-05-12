Манчестер Сити - чемпион Англии

Новости спорта: Подопечные Хосепа Гвардиолы успешно защитили титул чемпиона.

В рамках последнего 38-го тура АПЛ Манчестер Сити разгромил на выезде Брайтон и выиграл чемпионат Англии сезона-2018/19.

"Горожане" стали в шестой раз стали национальными чемпионами. До этого манкунианцы завоевывали "золото" в сезонах: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18.

Первый гол в матче забили "чайки": на 27-й минуте Мюррей головой отправил мяч в сетку ворот. Однако минутой спустя Серхио Агуэро восстановил статус-кво, прошив пространство между ног у Райана ударом с острого угла!

На 63-й минуте Рияд Марез красивым ударом вывел "небесно-голубых" вперед, а через 9 минут Гюндоган ударом со штрафного установил окончательный счет в поединке.

Брайтон 1:4 Манчестер Сити

Голы: Мюррей (27) - Агуэро (28), Ляпорт (38), Марез (63), Гюндоган (72).

Брайтон энд Хоу: Райан — Сальтор (Монтойя,84), Даффи, Данк, Бернардо — Нокар, Кайал, Биссума, Джаханбакш (Локадия,69) — Гросс — Мюррей (Андоне,68).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Данило,88), Компани (Отаменди,87), Ляпорт, Зинченко — Марез, Гюндоган, Д. Силва (Де Брюйне,78) — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг.