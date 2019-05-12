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Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку

Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку
22:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник горожан Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в чемпионате.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии.

«Мы должны поздравить „Ливерпуль“ и поблагодарить его за то, что он подтолкнул нас к прогрессу. Это невероятно — набрать 98 очков, пройти такую дистанцию вровень. Мы добились прогресса в сравнении с прошлым сезоном, и „Ливерпуль“ помог нам в этом. Чтобы выиграть чемпионский титул, нам нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять даже одного очка. Это самый сложный трофей, который я завоевал за всю свою карьеру. Мы знали, что должны победить. Мы не думали о „Ливерпуле“, просто сконцентрировались на нашей игре», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Для Гвардиолы текущий трофей стал 26-м в карьере.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола.
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