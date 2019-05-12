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Пас Малиновского не спас Генк от поражения от Брюгге

Пас Малиновского не спас Генк от поражения от Брюгге
22:52 Вс, 12 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский полузащитник отдал 15-ю результативную передачу за свой клуб.

В 8-м туре этапа плей-офф футбольного чемпионата Бельгии украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отдал результативный пас, но его клуб проиграл «Брюгге» 2:3.

Украинский полузащитник клуба «Генк» Руслан Малиновский на 87-й минуте отдал результативный пас на Гано и тот установил окончательный счет в матче - 3:2 победа «Брюгге».

В этом сезоне Малиновский забил за «Генк» 16 мячей и отдал 15 голевых передач.

В чемпионате Бельгии продолжается этап плей-офф. Проиграв «Брюгге», «Генк» потерял возможность досрочно стать чемпионом Бельгии. «Генк» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента «Брюгге» на 3 очка. До финиша чемпионата еще два тура.

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ФК Генк, Новости спорта, Руслан Малиновский, ФК Гент.
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