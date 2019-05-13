Новости спорта: Юные украинцы выиграли все матчи на турнире.

Сборная Украины U-15 выиграла Кубок развития УЕФА, информирует официальный сайт Федерации футбола Украины. В третьем матче на турнире команда Сергея Нагорняка победила Армению.

Сборная Украины одержала волевую победу, пропустив от хозяев турнира в начале второго тайма, но забив в ответ три мяча. Дублем отметился вышедший на замену Артем Слесар из Динамо,один мяч на счета Богдана Слюбика из Карпат.

Команда Нагорняка выиграла все три матча на турнире. В первых двух играх украинцы победили Кипр и Беларусь.

Кубок развития. Третий матч

Украина U-15 — Армения U-15 — 3:1 (0:0)

Голы: Слесар (58, 71), Слюбик (68) — (46).

Украина U-15: Герета, Ганжола (Бенедюк, 41), Еременко (Слесар, 41), Слюбик, Ярмолюк (Важинский, 41), Христенко, Кивинда (Борисенко, 55), Пушкарев (Русяк, 41), Чуйко (Мельниченко, 41), Лосенко (Царенко, 41), Горбач (Почапский, 41).