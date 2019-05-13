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Динамо просматривает болгарского полузащитника

Динамо просматривает болгарского полузащитника
09:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Илиян Илиев-младший может продолжить карьеру в Динамо.

На просмотре в Динамо находится болгарский полузащитник Илиян Илиев-младший, сообщает Dynamomania.com. Сын экс-игрока Бенфики и сборной Болгарии Илиана Илиева.

19-летний болгарин начинал карьеру на родине в Черно Море. После чего Илиев перебрался в португальскую Академику, но играл лишь за молодежную команду. К матчам основы полузащитника не подпускали.

Интересно, что фотографию с Илиевым в Instagram выложил новичок Динамо Джозеф Окоро. Нигерийский защитник присоединился к бело-синим в начале мая.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к опорному полузащитнику тульского Арсенала и сборной Болгарии Георги Костадинову.

Динамо идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 11 очков. Следующий матч киевляне проведут 18 мая против Мариуполя.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Илиан Илиев.
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