Капитан Динамо извинился перед арбитром УПЛ

Новости спорта: Игрок киевлян остался недоволен штрафным, после которого Заря сравняла счет.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал эпизод в матче прошлого тура УПЛ с Зарей (1:1), когда он накричал на арбитра Катерину Монзуль в связи со спорным решением. Игрок бело-синих хотел бы извиниться перед судьей.

«Может, на эмоциях и накричал на нее. Если она будет смотреть, хотелось бы извиниться перед ней. Считаю, там не было фола. Я ей сказал, что нельзя за такие фолы штрафные ставить», — сказал Сидорчук.

Эпизод произошел на последней минуте. Игрок киевлян остался недоволен штрафным, после которого Заря сравняла счет.

Как сказал после игры полузащитник Динамо Андриевский, игрок Зари Силас, на котором был назначен фол, признался в том, что нарушения не было.

После этой ничьи Динамо набрало 62 очка, а отставание от Шахтера теперь составляет 11 очков.