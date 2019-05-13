Экс-вратарь Карпат рассказал о скандальном "договорняке" с Металлистом

Новости спорта: Юрий Мартыщук в программе "Великий футбол" рассказал все детали договорного матча между "Металлистом" и "Карпатами"

Экс-вратарь «Карпат» Юрий Мартыщук в программе «Великий футбол» рассказал все детали договорного матча между «Металлистом» и «Карпатами» (4:0) в 2008-м году.

«Живу с этим 11 лет. Никто не знает, что я чувствую. Я тащу лишний груз. Душевный, не физический. Хочу избавиться от него. Хочу спать спокойно, поэтому расскажу о договорном матче «Металлист» – «Карпаты». Эта правда должна облегчить мне жизнь. Хочу снять с себя этот крест.

Это была база «Карпат». Мы собирались на тренировку за два дня до матча. Я был в комнате, со мной тогда жил Игорь Худобяк. Пришел Николай Ищенко и сказал, что можно сдать матч за 110 000 долларов – каждому игроку по 10 000.

Я сказал, что в такие игры не играю. Вопрос был закрыт. Худобяк тоже сказал, что сдавать не будет. Ищенко ответил, что если хоть один футболист не согласится сдать, то команда в целом сдавать не будет. И вышел.

Как приносили деньги и кто, я не знаю. Не видел. Ищенко собрал костяк команды, в том числе Худобяка, и договорился сдать. Единственный кому вообще не сказали о сдаче – Тарас Петривский.

Мы уже приехали в Харьков, а я не знал, сдаем мы или нет. Ищенко подошел и сказал, что никто не сдает. Но Сергей Лащенков забил в свои ворота и получил красную карточку – отработал свою десятку. Ищенко и Лащенков улыбались друг другу на поле, а у меня слезы накатывались.

Приехал Петр Дыминский (президент «Карпат» – прим.) и вызвал к себе. Включил аудиозапись со словами Лащенкова про сдачу. Дальше сказал написать объяснительные.

Команда опять собралась, уже без руководства. Парни отказались писать. Я поднял бучу, сказал, что не сдавал матч и деньги не брал, что они должны это сказать Дыминскому. Они сказали, меня больше никто не трогал в клубе.

Но у меня оставался контракт на полтора года. Дыминскому не понравилось, что я не сдал матч, когда все были на удочке.

Игорь Кочетов предлагал сдать всех. Но если бы я рассказал, то это было бы фатально для них. Я их прикрыл. Эта позиция была проигрышной для меня. Сожалею, что не рассказал правду. 1 000 раз пожалел.

Когда пришло решение ФФУ о штрафе в 10 000 долларов, я уже год не получал зарплату. ФФУ запрещала мне играть, но потом пошла навстречу и разрешила рассчитаться в рассрочку. Тогда я обратился к тем футболистам, которых прикрыл, с просьбой о помощи. Помогли два игрока: Кобин сразу попросил назвать нужную сумму и дал 2 000 долларов. Еще тысячу дал Худобяк. Ищенко сказал: «Иди нах*й».

У меня был принцип – я деньги не брал, поэтому не буду возвращать. Если вернуть время назад, то я бы раньше рассказал об этом матче».