Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней Ралли в Чили (Фото)
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Экс-вратарь Карпат рассказал о скандальном "договорняке" с Металлистом

Экс-вратарь Карпат рассказал о скандальном "договорняке" с Металлистом
10:37 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Юрий Мартыщук в программе "Великий футбол" рассказал все детали договорного матча между "Металлистом" и "Карпатами"

Экс-вратарь «Карпат» Юрий Мартыщук в программе «Великий футбол» рассказал все детали договорного матча между «Металлистом» и «Карпатами» (4:0) в 2008-м году.

«Живу с этим 11 лет. Никто не знает, что я чувствую. Я тащу лишний груз. Душевный, не физический. Хочу избавиться от него. Хочу спать спокойно, поэтому расскажу о договорном матче «Металлист» – «Карпаты». Эта правда должна облегчить мне жизнь. Хочу снять с себя этот крест.

Это была база «Карпат». Мы собирались на тренировку за два дня до матча. Я был в комнате, со мной тогда жил Игорь Худобяк. Пришел Николай Ищенко и сказал, что можно сдать матч за 110 000 долларов – каждому игроку по 10 000.

Я сказал, что в такие игры не играю. Вопрос был закрыт. Худобяк тоже сказал, что сдавать не будет. Ищенко ответил, что если хоть один футболист не согласится сдать, то команда в целом сдавать не будет. И вышел.

Как приносили деньги и кто, я не знаю. Не видел. Ищенко собрал костяк команды, в том числе Худобяка, и договорился сдать. Единственный кому вообще не сказали о сдаче – Тарас Петривский.

Мы уже приехали в Харьков, а я не знал, сдаем мы или нет. Ищенко подошел и сказал, что никто не сдает. Но Сергей Лащенков забил в свои ворота и получил красную карточку – отработал свою десятку. Ищенко и Лащенков улыбались друг другу на поле, а у меня слезы накатывались.

Приехал Петр Дыминский (президент «Карпат» – прим.) и вызвал к себе. Включил аудиозапись со словами Лащенкова про сдачу. Дальше сказал написать объяснительные.

Команда опять собралась, уже без руководства. Парни отказались писать. Я поднял бучу, сказал, что не сдавал матч и деньги не брал, что они должны это сказать Дыминскому. Они сказали, меня больше никто не трогал в клубе.

Но у меня оставался контракт на полтора года. Дыминскому не понравилось, что я не сдал матч, когда все были на удочке.

Игорь Кочетов предлагал сдать всех. Но если бы я рассказал, то это было бы фатально для них. Я их прикрыл. Эта позиция была проигрышной для меня. Сожалею, что не рассказал правду. 1 000 раз пожалел.

Когда пришло решение ФФУ о штрафе в 10 000 долларов, я уже год не получал зарплату. ФФУ запрещала мне играть, но потом пошла навстречу и разрешила рассчитаться в рассрочку. Тогда я обратился к тем футболистам, которых прикрыл, с просьбой о помощи. Помогли два игрока: Кобин сразу попросил назвать нужную сумму и дал 2 000 долларов. Еще тысячу дал Худобяк. Ищенко сказал: «Иди нах*й».

У меня был принцип – я деньги не брал, поэтому не буду возвращать. Если вернуть время назад, то я бы раньше рассказал об этом матче».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Металлист, ФК Карпаты, Футбол, Юрий Мартыщук, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
02 Манчестер Сити - чемпион Англии
03 Определились лучшие бомбардиры АПЛ
04 Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку
05 Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь