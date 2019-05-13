Леоненко о возможном уходе Хацкевича из Динамо

Новости спорта: Виктор Леоненко поддержал наставника киевского Динамо.

Бывший игрок "Динамо", а теперь эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко в эфире канала "Футбол 1" рассказал об игре киевлян с "Зарей" (1:1) в 28-м туре УПЛ.

- Динамо доказывает, что эти игроки не способны решать серьезные задачи. Кого волнует, что это молодость? Во-первых, против них что, старики играли?

Слава Богу, что моменты были, только Русин не забил. Хацкевич правильно говорит. И вообще, зачем его увольнять, если он лепит команду из того, что есть? Даже президент так говорит, - сказал Леоненко.