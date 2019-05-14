Игрок Шахтера: В Израиле лучше стадионы и больше зрителей

Новости спорта: Новичок донецкого Шахтера Манор Соломон сравнил чемпионаты Израиля и Украины.

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон сравнил чемпионаты Украины и Израиля, где он ранее выступал за Маккаби (Петах-Тиква).

«Думаю, украинский чемпионат более физически сильный. Игроки физически больше и сильнее. В Израиле же, как я уже говорил, футболисты более техничны, за счёт чего и скорости матчей значительно выше, чем здесь.

Также в Израиле лучше стадионы, ведь большинство из них совершенно новые. В израильском чемпионате значительно больше людей приходит на матчи, что создаёт отличную атмосферу. Довольно трудно сказать, какая из лиг лучше и сильнее. Но, на мой взгляд, всё же чемпионат Израиля будет немного сильнее.

Исключениями служат «Динамо» и «Шахтёр». Это два действительно больших и сильных клуба, которые явно сильнее лучших команд из моей родной лиги», – цитирует Соломона Footboom.