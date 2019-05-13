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Перед финалом Кубка Украины в Запорожье пройдет Фестиваль футбола

Перед финалом Кубка Украины в Запорожье пройдет Фестиваль футбола
18:28 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Славутич-Арена

Новости спорта: 15 мая Запорожье ожидает большой праздник футбола.

На местной «Славутич-Арене» состоится финал Кубка Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Ингулец» из Петрово.

Как информирует пресс-служба ФФУ, решающему матчу за почетный трофей будут предшествовать несколько интересных мероприятий, посвященных этому событию. В день игры болельщиков будет встречать на стадионе сцена с диджеями, пройдут конкурсы с розыгрышем призов, состоится концерт.

А 14-15 мая в рамках проведения финала в Запорожье с участием руководителей Федерации футбола Украины и Федерации футбола Запорожской области пройдет "Фестиваль футбола", в котором смогут принять участие местные юные футболисты. Они смогут сыграть в футбол 7x7, футнет, уличный квадрат, показать свое мастерство в жонглировании мячом. Для самых молодых будет организована локация в виде футбольного городка, где будут проходить эстафеты, а каждый участник получит паспорт футболиста.

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