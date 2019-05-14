Ливерпуль обошел Ман Сити по размеру призовых в АПЛ

Новости спорта: Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.

Как сообщает Daily Mail, больше всех по итогам розыгрыша первенства заработал «Ливерпуль».

Несмотря на итоговое второе место в турнирной таблице, красные оказались наиболее популярной командой по количеству телетрансляций. За показ матчей мерсисайдцы получили £ 33,5 млн (€ 38,8 млн), за место в таблице – £ 36,7 млн (€ 42,5 млн). К этому прибавилась сумма в £ 79,4 млн (€ 92 млн), выплаченная каждому клубу. Таким образом, «Ливерпуль» заработал £ 149,5 млн (€ 173 млн).

Призовые команд Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19:

1. «Манчестер Сити» – £ 148,1 млн (€ 171,7 млн)

2. «Ливерпуль» – £ 149,5 млн (€ 173 млн)

3. «Челси» – £ 143,1 млн (€ 165,9 млн)

4. «Тоттенхэм Хотспур» – £ 142,3 млн (€ 165 млн)

5. «Арсенал» – £ 139,3 млн (€ 161,5 млн)

6. «Манчестер Юнайтед» – £ 139,5 млн (€ 161,7 млн)

7. «Вулверхэмптон» – £ 124,3 млн (€ 144 млн)

8. «Эвертон» – £ 125,7 млн (€ 145,7 млн)

9. «Лестер Сити» – £ 120,4 млн (€ 139,6 млн)

10. «Уотфорд» – £ 112,9 млн (€ 130,9 млн)

11. «Вест Хэм Юнайтед» – £ 117,6 млн (€ 136,3 млн)

12. «Кристал Пэлас» – £ 111,3 млн (€ 129 млн)

13. «Борнмут» – £ 107,1 млн (€ 124 млн)

14. «Ньюкасл Юнайтед» – £ 115,2 млн (€ 133,5 млн)

15. «Бёрнли» – £ 104,3 млн (€ 120,9 млн)

16. «Саутгемптон» – £ 101,3 млн (€ 117,4 млн)

17. «Брайтон энд Хоув Альбион» – £ 102,7 млн (€ 119 млн)

18. «Кардифф Сити» – £ 99,6 млн (€ 115,5 млн)

19. «Фулхэм» – £ 98,8 млн (€ 114,5 млн)

20. «Хаддерсфилд Таун» – £ 93,6 млн (€ 108,5 млн).