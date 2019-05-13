В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Новости спорта: Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет с тех пор, как футбольный мир потерял одного из лучших тренеров всех времен - Валерия Васильевича Лобановского.

В этот день, уже традиционно, родственники, друзья, ученики и коллеги великого тренера вместе с журналистами и простыми болельщиками почтили память Валерия Васильевича. Сначала на Байковом кладбище, а затем и у стадиона «Динамо», который носит его имя и где, как известно, расположен памятник метру.

Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и сказать хорошие слова в память о нем пришли многочисленные легенды «Динамо» - Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие.

Президент «Динамо» Игорь Суркис поблагодарил всех присутствующих за внимание к памяти тренера, но огорчил представителей СМИ неутешительным прогнозом - такого как Лобановский больше не будет:

- «Появление еще одного Лобановского невозможно. Может и будет еще один тренер, который так же очень много достигнет с «Динамо», но такого как он больше не будет. Это был уникальный человек.

Прошло 17 лет, как его не стало. Я помню каждую минуту. Я был с ним, когда ему стало плохо. Он не позволил мне отвести его в больницу. Возможно, если бы дал разрешение - все было бы иначе в тот день. Но он всегда принимал решение сам, всегда делал так, как считал нужным. Верил, что именно его решение самое лучшее.

И наверное, это правильно, ведь мы видим, сколько он достиг с таким подходом. А то, что он вернувшись в «Динамо» через столько лет вывел его в полуфинал Лиги Чемпионов - только лишний раз доказывает, насколько велик этот человек. Сейчас мы можем только мечтать о таком результате. Да, сейчас мы все соскучились по большим победам киевского «Динамо».

Кроме того, Лобановский был человеком, с которым можно было не только о футболе говорить, а обо всем - о политике, об искусстве. Говорят, что он был жестким. Нет, он не был жестким - он был принципиальным. Он заставлял своих игроков играть так, как он видел футбол.

Мы помним Валерия Васильевича, и будем помнить всегда, пока живы".

Напомним, что Лобановский у руля «Динамо» выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, 2 Кубка Обладателей Кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 5 раз становился чемпионом Украины и добыл 3 Кубка Украины.