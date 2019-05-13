Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Цуренко зачехлила ракетку старте турнира WTA в Риме
Цуренко зачехлила ракетку старте турнира WTA в Риме
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Назван лучший тренер 28 тура Чемпионата УПЛ

Назван лучший тренер 28 тура Чемпионата УПЛ
17:20 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: 25 матчей продолжается в чемпионате беспроигрышная серия «Шахтера».

Всеукраинское объединение футбольных тренеров анализирует итоги очередного тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2018/2019 гг.

Первая команда против третьей - при любых обстоятельствах противостояние двух ведущих команд было бы центральным в туре. Победа «горняков» над александрийцами доказала существенное преимущество «Шахтера» в чемпионате, продолжила его впечатляющую беспроигрышную серию и обеспечила отрыв в 11 очков за четыре тура до завершения.

Поэтому лауреат - главный тренер ФК «Шахтер» Паулу Фонсека. Его подопечные победили ФК «Александрия», максимально приблизившись к 12-му чемпионскому титулу.

25 матчей продолжается в чемпионате беспроигрышная серия «Шахтера» - за это время добыто 21 победа и 4 ничьи при соотношении голов 59:9. Не имея возможности играть в родном Донецке, «горняки» выиграли все 5 своих домашних матчей в Харькове. Это невероятно, но только в десятом матче Премьер-Лиги в этом году «Шахтер» пропустил первый мяч!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
02 Манчестер Сити - чемпион Англии
03 Определились лучшие бомбардиры АПЛ
04 Гвардиола поблагодарил Ливерпуль за чемпионскую гонку
05 Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь