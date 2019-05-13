Назван лучший тренер 28 тура Чемпионата УПЛ

Новости спорта: 25 матчей продолжается в чемпионате беспроигрышная серия «Шахтера».

Всеукраинское объединение футбольных тренеров анализирует итоги очередного тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2018/2019 гг.

Первая команда против третьей - при любых обстоятельствах противостояние двух ведущих команд было бы центральным в туре. Победа «горняков» над александрийцами доказала существенное преимущество «Шахтера» в чемпионате, продолжила его впечатляющую беспроигрышную серию и обеспечила отрыв в 11 очков за четыре тура до завершения.

Поэтому лауреат - главный тренер ФК «Шахтер» Паулу Фонсека. Его подопечные победили ФК «Александрия», максимально приблизившись к 12-му чемпионскому титулу.

25 матчей продолжается в чемпионате беспроигрышная серия «Шахтера» - за это время добыто 21 победа и 4 ничьи при соотношении голов 59:9. Не имея возможности играть в родном Донецке, «горняки» выиграли все 5 своих домашних матчей в Харькове. Это невероятно, но только в десятом матче Премьер-Лиги в этом году «Шахтер» пропустил первый мяч!