Реал попрощается с голкипером Навасом

Новости спорта: Мадридский «Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Мадридский «Реал» намерен расстаться с костариканским вратарём Кейлором Навасом. Об этом сообщает «твиттер» El Chiringuito.

По данным источника, голкиперу уже сообщили, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне. Таким образом, Навас может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно, несмотря на то что его контракт с мадридским клубом действует ещё на протяжении года.

32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых пропустил шесть голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.