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Реал попрощается с голкипером Навасом

Реал попрощается с голкипером Навасом
18:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мадридский «Реал» сообщил Навасу, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Мадридский «Реал» намерен расстаться с костариканским вратарём Кейлором Навасом. Об этом сообщает «твиттер» El Chiringuito.

По данным источника, голкиперу уже сообщили, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне. Таким образом, Навас может покинуть «Реал» в летнее трансферное окно, несмотря на то что его контракт с мадридским клубом действует ещё на протяжении года.

32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых пропустил шесть голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

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Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Кейлор Навас.
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