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Футболист остался без денег после из-за неуплаты налогов

Футболист остался без денег после из-за неуплаты налогов
22:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта: Шотландский футболист стал банкротом из-за налоговой задолженности.

Шотландский футболист Дэвид Гудвилли (на фото справа) признан виновным в неуплате налогов в размере 41 тыс. фунтов стерлингов (53,6 тыс. долл. США), передает scotsman.com.

Налоговая и таможенная служба страны ходатайствовала об аресте футболиста. Однако, суд в Шотландии решил наказать Гудвилли штрафом.

По данным истцов, в 2011-2012 гг 30-летний футболист играл за английский ФК "Блэкберн Роверс". На тот момент Гудвилли зарабатывал 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю (26 тыс. долл. США). Налоговики утверждают, что футболист не платил налоги со своей зарплаты, из-за чего накопил налоговую задолженность в размере 41 тыс. фунтов стерлингов.

"После проигрыша в суде Гудвилли заявил, что он остался "без гроша в кармане", - пишет издание.

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Налоги, Футбол, Новости футбола, Дэвид Гудвилли.
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