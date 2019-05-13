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Украинец Михалик покинет московский Локомотив

Украинец Михалик покинет московский Локомотив
18:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Михалик сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

Украинский защитник «Локомотива» Тарас Михалик сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я разговаривал с Василием Кикнадзе по поводу завершения карьеры ещё в Катаре. Сказал, что вне зависимости от моего игрового времени по окончании контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один — дома в Луцке.

Пока конкретного разговора с кем-то из «Волыни» не было, приеду и поговорим. Вопрос будет стоять не о финансах, а о моём самочувствии и моей надобности им.

С чем связано такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А когда не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот. Если бы я играл, может, и по-другому обстояли дела, хотя, повторюсь, разговор об этом зашёл ещё зимой», — сказал Михалик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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ФК Динамо (Киев), РФС, ФК Локомотив, Тарас Михалик.
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