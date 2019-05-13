Назван арбитр на финал Кубка Украины Шахтер - Ингулец

Новости спорта: “Шахтер” и “Ингулец” в финале Кубка Украины по футболу рассудит Арановский.

Комитеты Федерации футбола Украины назначили официальных лиц на финальный поединок Кубка Украины-2018/19, в котором встретятся донецкий “Шахтер” и "Ингулец" из Петрово (Кировоградская область).

Главным арбитром матча “Шахтер” - “Ингулец”, который состоится 15 мая в Запорожье, назначен киевлянин Евгений Арановский. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Помогать ему будут киевляне Сергей Приступа и Евгений Петраков. Четвертый арбитр - Максим Козыряцкий из Запорожья.

Напомним, финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2018/19 между действующим обладателем трофея донецким “Шахтером” и ФК “Ингулец” состоится 15 мая в Запорожье на “Славутич-Арене” и начнется в 21.00.

Главный футбольный трофей сейчас выставлен в запорожском торговом центре "Сити - молл".