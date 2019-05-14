Лукизм от Роналду по отношению к игроку Ромы

Новости спорта: Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высмеял защитника «Ромы» Алекссадро Флоренци из-за небольшого роста.

Перепалка произошла в матче 36-го тура чемпионата Италии на 59-й минуте. Игроки устроили перепалку, и Роналду жестом попросил оппонента замолчать, указав на его маленький рост. «Ты слишком мал, чтобы говорить», – заявил Криштиану.

После матча Флоренци прокомментировал эпизод: «Мы дважды выбивали мяч, но он вместо этого продолжал играть.У него есть «Золотой мяч», и он считает, что имеет право делать то, что он сделал».

Разница в росте между Криштиану и Флоренци составляет 14 см (187 и 173).

Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus #SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 12 мая 2019 г.

«Рома» выиграла у «Ювентуса» со счетом 2:0. Туринский клуб уже оформил чемпионство в этом сезоне.