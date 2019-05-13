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Кто споет гимн на финале Кубка Украины по футболу

Кто споет гимн на финале Кубка Украины по футболу
20:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости спорта: В среду, 15 мая футболисты поборются за победу в финале Кубка Украины по футболу.

Вслед за американскими артистами, которые охотно соглашаются на участие в спортивных событиях, певица Barabanova (настоящее имя – Юлия Барабанова) выступит на финале Кубка Украины по футболу. Певица торжественно споет гимн перед матчем.

Ранее завершающие спортивные поединки проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Сумах, Полтаве и Львове. Однако в 2019 году матч проведут на "Славутич-Арене", в Запорожье.

По традиции, перед началом финала Кубка Украины по футболу зрители и спортсмены примут участие в исполнении национального гимна. Поможет им в этом певица Barabanova, не скрывает своего волнения от предстоящего выступления.

Я очень благодарна судьбе за такой подарок и шанс – выступить перед огромной аудиторией. Я не фанатка футбола, но когда нахожусь среди болельщиков, конечно, меня охватывают эмоции. На самом деле я очень переживаю, должна оправдать надежду зрителей и слушателей. Это большая честь открывать футбольный матч и еще и петь гимн Украины, – рассказала Юлия Barabanova.

Как известно, певица Barabanova недавно выпустила новый трек под названием "Весна" и готовит к презентации новый клип. До того, ее сингл на песню "Diva" занял почетное место в топ-лучших хитов Украины.

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ФК Шахтер, Кубок Украины, ФК Ингулец, Barabanova.
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