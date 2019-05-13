Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь

Новости спорта: Андрей Шевченко почтил память великого украинского футбольного специалиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко написал сообщение в память о бывшем наставнике Валерии Лобановском. 17 лет назад, 13 мая 2002 года, великий украинский специалист ушёл из жизни в возрасте 63 лет.

«17 лет прошло с тех пор, как вы покинули нас, но остались навсегда в моём сердце. Я всегда буду благодарен вам за всё, что вы сделали для моей карьеры и за всю мою жизнь», — написал Шевченко на странице в «Твиттере».

Шевченко играл под руководством Лобановского в киевском «Динамо» с 1997 по 2002 год, а также в национальной команде Украины с 2000 по 2002 год.

Под руководством Лобановского сборная СССР стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, а также завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976 года. Вместе с киевским „Динамо“ Лобановский выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 раз становился обладателем Кубка СССР, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок обладателей кубков.