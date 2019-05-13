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Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь

Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
20:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Андрей Шевченко почтил память великого украинского футбольного специалиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко написал сообщение в память о бывшем наставнике Валерии Лобановском. 17 лет назад, 13 мая 2002 года, великий украинский специалист ушёл из жизни в возрасте 63 лет.

«17 лет прошло с тех пор, как вы покинули нас, но остались навсегда в моём сердце. Я всегда буду благодарен вам за всё, что вы сделали для моей карьеры и за всю мою жизнь», — написал Шевченко на странице в «Твиттере».

Шевченко играл под руководством Лобановского в киевском «Динамо» с 1997 по 2002 год, а также в национальной команде Украины с 2000 по 2002 год.

 
 
 
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17 years have passed since you left us but you are always in my heart. I’ll thank you forever for all you have done for my career and in all my life. #Colonel #ValerijLebanovskyj #Legend

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Под руководством Лобановского сборная СССР стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, а также завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976 года. Вместе с киевским „Динамо“ Лобановский выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 раз становился обладателем Кубка СССР, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок обладателей кубков.

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Андрей Шевченко, ФК Динамо (Киев), Футбол, Валерий Лобановский.
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