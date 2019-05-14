Леганес хочет оставить Лунина

Новости спорта: Тренеры и руководство испанского футбольного клуба “Леганес” в восторге от совместной работы с украинским вратарем Андреем Луниным.

По информации многих авторитетных испанских источников, руководство “Леганеса” решило попробовать договориться с мадридским “Реалом” по вопросу продления аренды Андрея Лунина. Об этом сообщает Zbirna.com.

“Леганес” хочет сотрудничать с украинским голкипером и в сезоне-2019/20. Более того, после ухода из команды Ивана Куэльяера (в “Вальядолид”), именно 20-летний украинский вратарь должен стать первым номером Маурисио Пеллегрино.

Впрочем, вопрос аренды Андрея Лунина целиком и полностью зависит от “Королевского клуба”. Если Зинедин Зидан (или другой новый тренер) даст ему место второго голкипера в команде, украинец, скорее всего, вернется на “Сантьяго Бернабеу”.