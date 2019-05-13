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Азар переходит в Реал

Азар переходит в Реал
20:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Реал и Челси согласовали трансфер Азара за 100 млн евро.

Мадридский «Реал» согласовал трансфер полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара.

По информации источника, «сливочные» объявят о переходе после финала Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку между «Челси» и лондонским «Арсеналом».

Ожидается, что «Реал» заплатит за 28-летнего бельгийца около 100 млн евро. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года.

Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В этом сезоне бельгийский футболист принял участие в 37 поединках английской Премьер-лиги, в которых забил 16 мячей и сделал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что переход Азара в «Реал» под угрозой срыва.

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ФК Челси, Эден Азар, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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