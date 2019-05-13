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Названа символическая сборная сезона АПЛ

Названа символическая сборная сезона АПЛ
21:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Погба, Азар и Агуэро — в символической сборной сезона АПЛ по версии InStat Index.

Стала известна символическая сборная английской Премьер-лиги по итогам сезона по версии InStat Index.

В неё вошли футболисты, которые получили наивысшие оценки на своих позициях. В учёт брались игроки, принявшие участие в более 50 процентах матчей.

Состав команды выглядит так:

вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»)

полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»)

нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», опередивший «Ливерпуль» на одно очко.

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Все по теме:

Поль Погба, АПЛ, Эден Азар, Чемпионат Англии, Мохамед Салах.
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