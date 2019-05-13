Названа символическая сборная сезона АПЛ

Стала известна символическая сборная английской Премьер-лиги по итогам сезона по версии InStat Index.
В неё вошли футболисты, которые получили наивысшие оценки на своих позициях. В учёт брались игроки, принявшие участие в более 50 процентах матчей.
Состав команды выглядит так:
вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)
защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»)
полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»)
нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», опередивший «Ливерпуль» на одно очко.