Яя Туре: Для меня не проблема поиграть год-два в Динамо

Новости спорта: Легендарный игрок Манчестер Сити Яя Туре порассуждал о продолжении карьеры.

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре заявил, что готов продолжить карьеру футболиста, но не против и стать тренером.

– Да, но все зависит от обстоятельств. Я верю в Бога, и мы никогда не знаем, каким будет будущее. Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время. Но никто не знает, как будет дальше. Сейчас могу себе позволить долго поспать. Жду предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.

– Какой бы был твой ответ, если бы завтра тебе сделали предложение «Шахтер», «Динамо» или «Заря»?

– Поиграть год-два в «Динамо»? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием (Селюком – прим.) об этом. Наверное, я бы согласился. Я люблю футбол и хочу плавно завершить карьеру. Для меня было большим опытом начинать здесь, в Украине. Затем я стал известным во многих странах мира. Завершить карьеру здесь – было бы фантастически, – сказал Туре.

Сегодня, 13 мая, ивуарийцу исполнилось 36 лет.