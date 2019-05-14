Динамо исполнилось 92 года

Новости спорта: Киевский футбольный клуб “Динамо” отмечает свое 92-летие.

В понедельник, 13 мая, свой день рождения отмечал киевский футбольный клуб “Динамо” (Киев).

Киевский футбольный клуб “Динамо” был основан в 1927 году и завоевал огромное количество трофеев, а также установил большое количество рекордов. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

“Динамо” является самым титулованным футбольным клуб СССР и Украины: 15 чемпионских, 11 национальных Кубков, 6 Суперкубков Украины, а в советский период истории - 13 чемпионских титулов, 9 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. На международной арене “Динамо” выиграло 2 Кубка обладателей Кубков, 1 Суперкубок УЕФА и первым среди представителей Советского Союза завоевало европейский трофей.

В Украине футболисты “Динамо” выиграли 15 национальных чемпионатов, 11 национальных Кубков и 7 Суперкубков.

В составе киевлян выступали известные футболисты: Олег Блохин, Игорь Беланов, Александр Заваров, Анатолий Демьяненко, Владимир Мунтян, Олег Базилевич, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Алексей Михайличенко, Александр Головко, Олег Лужный, Сергей Ребров, Александр Шовковский, Олег Гусев, Андрей Шевченко и многие другие.