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Интер вернулся на 3-е место в Серии А

Интер вернулся на 3-е место в Серии А
09:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Однако "нерадзурри" еще не обеспечили себе выход в Лигу чемпионов.

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Интер на Джузеппе Меацца уверенно обыграл Кьево со счетом 2:0.

Первый гол на 39-й минуте забил нападающий Маттео Политано. На 76-й минуте главный судья матча Паоло Валери показал второй "горчичник" футболисту гостей Николе Ригоне, после чего команда из Вероны осталась в меньшинстве.

Под занавес второго тайма полузащитник "нерадзурри" Иван Перишич удвоил преимущестыо хозяев.

Таким образом, Интер имеет в активе 66 пунктов и теперь он занимает 3-е место в Серии А. Кьево же потерял все шансы на сохранение "прописки" в высшем дивизионе, заработав за 36 матчей 15 очков.

Интер – Кьево 2:0

Голы: Политано, 39, Перишич, 86

Интер: Ханданович, Соареш, Миранда, Асамоа, Шкриньяр, Наингголан, Валеро, Весино (Гальярдини, 65), Перишич, Политано (Кандрева, 62), Икарди (Мартинес, 79).

Кьево: Шемпер, Цесар, Бани, Томович (Ярошинськи, 78), Вигнато (Пеллисье, 80), Депаоли, Ригони, Хетемай, Меджорини, Грубац (Кийин, 51), Лерис.

Предупреждения: Грубац, Валеро, Ригони, Перишич.

Удален: Ригони, 76.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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