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Сабо: Нужно признать, что Шахтер сильнее Динамо

Сабо: Нужно признать, что Шахтер сильнее Динамо
10:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Йожеф Сабо отметил преимущество Шахтера в этом сезоне.

Известный украинский специалист Йожеф Сабо, пять раз возглавлявший киевское «Динамо», считает, что «Шахтёр» справедливо лидирует в УПЛ.

«Нужно признать, что «Шахтёр» сильнее. Нельзя обманывать себя. Конечно «динамовцам» обидно, что такой большой отрыв, но с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет с «Динамо» в следующем сезоне, останется ли Хацкевич, и какие будут изменения в клубе.

Я думаю, что если «Шахтёр» досрочно станет чемпионом, то бразильцы поедут домой и Фонсека на матч с «Динамо» выставит второй состав, даст сыграть молодежи. С киевлянами сыграет совсем другая команда.

Стоит ли ожидать чемпионский коридор для «горняков»? Я думаю, что Динамо этого не сделает. И если Шахтер выиграет заранее, то повторюсь, на поле выйдет второй состав, а не те футболисты, которые получали чемпионство», – цитирует Сабо «Террикон».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, Йожеф Сабо.
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