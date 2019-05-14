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Как Ингулец готовится к финалу Кубка Украины (Видео)

Как Ингулец готовится к финалу Кубка Украины (Видео)
11:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: “Ингулец” готовится к финалу Кубка Украины по футболу против “Шахтера”.

Футболисты клуба “Ингулец” (Петрово) завершают подготовку к поединку с донецким “Шахтером”, который состоится 15 мая в рамках финала Кубка Украины-2018/19.

Сегодня, 14 мая, в конференц-зале запорожского стадиона “Славутич-Арена” состоится пресс-конференция главного тренера “Ингульца” Сергея Лавриненко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

После пресс-конференции, которая начнется в 16.30, пройдет тренировка команды.

Видео тренировки 13 мая:

Напомним, финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2018/19 между действующим обладателем трофея донецким “Шахтером” и ФК “Ингулец” состоится 15 мая в Запорожье на “Славутич-Арене” и начнется в 21.00. Главным арбитром матча “Шахтер” - “Ингулец” назначен киевлянин Евгений Арановский.

В прошлом году "Ингулец" занял 4 место в турнирной таблице и стал лучшим среди тех, кто не перешел в Премьер-лигу напрямую ("Арсенал") или не получил право на переходные матчи ("Полтава" и "Десна"). Сейчас клуб-сенсация кубкового турнира занимает 7 строчку в Первой лиге с более-менее реальной перспективой сделать разве что шаг вверх.

Ранее "Ингулец" уже выигрывал Кубок Украины - в 2014 году среди любителей.

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ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, ФК Ингулец.
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