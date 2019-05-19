Защитник ПСЖ перенесет операцию на пахе

Новости спорта: Молодой защитник ПСЖ испытывает проблемы с пахом и будет вынужден отправиться на операцию.

Защитнику "Пари Сен-Жермен" Преснелю Кимпембе, скорее всего, потребуется хирургическое вмешательство. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, 23-летнего футболиста беспокоят проблемы с пахом и клуб раздумывает над тем, чтобы отправить игрока на операцию. В таком случае игрок станет недоступным приблизительно на 2 месяца и рискует пропустить часть предсезонных сборов.

Кимпембе находится в структуре ПСЖ с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне французский защитник провел 36 матчей за парижан, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.