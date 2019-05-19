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Стали известны цены на билеты на матчи Евро-2020 по футболу

Стали известны цены на билеты на матчи Евро-2020 по футболу
14:17 Вс, 19 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: УЕФА на официальном сайте опубликовал цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Самые дешёвые билеты на матчи групповой стадии турнира, а также на четвертьфинальный встречи чемпионата Европы, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут стоить € 30. Билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам в сумму от € 50 до € 185, а билеты на 1/4 финала турнира будут стоить от € 75 до € 225. Самый дорогой билет на финал чемпионата Европы—2020, который пройдёт в Лондоне, будет стоить € 945.

Первый этап продаж пройдёт с 12 июня по 12 июля 2019 года. Широкой публике будут доступны 1,5 млн билетов.

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Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

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УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Билеты на Евро-2020 по футболу.
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