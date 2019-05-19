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Зидан рассказал о сыне и назвал условие, при котором уйдет из Реала

Зидан рассказал о сыне и назвал условие, при котором уйдет из Реала
14:37 Вс, 19 Май 2019 Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Французский специалист не потерпит вмешательства со стороны в его тренерскую деятельность.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан дал понять, что именно его решение в команде является ключевым.

Француз заявил, что не побоится второй раз покинуть Королевский клуб, если кто-то будет вмешиваться в процесс принятия кадровых решений.

Вопрос о кадрах касался украинского вратаря Андрея Лунина, которому, вопреки информации многих испанских СМИ, Зидан может предпочесть своего сына Люку в качестве главного сменщика Тибо Куртуа. Руководство Сливочных, по слухам, хочет видеть в команде украинца.

Зидан принял решение по Лунину

«Я скажу вам в начале следующего сезона, кто будет первым и вторым вратарями. Конечно, это будет моим решением. Кто еще, по-вашему, принимает решения? Я — тренер и буду решать самостоятельно или уйду из клуба».

Что касается непосредственно персоны Люки, Зидан заявил, что родственные связи с вратарем никак не влияют на его решение.

«Он прошел через систему Реала, присоединился в очень юном возрасте и доказал, что он — вратарь топ-уровня. Я ни о чем не просил клуб, не просил делать его вторым вратарем. Ничего не изменится потому, что он — мой сын».

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Зидан вернулся на пост главного тренера Королевского клуба в марте нынешнего года, сменив на посту уволенного Сантьяго Солари.

В нынешнем сезоне Реал финиширует на третьем месте турнирной таблицы Примеры, вылетев из Лиги чемпионов в 1/8 финала от Аякса.

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ФК Реал, Зинедин Зидан, Андрей Лунин.
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