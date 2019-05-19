Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Кристал Пэлас повесил космический ценник на Ван-Биссаку

Кристал Пэлас повесил космический ценник на Ван-Биссаку
15:42 Вс, 19 Май 2019 Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Манчестер Юнайтед рассматривает вариант покупки молодого английско-конголезского защитника.

Кристал Пэлас установил ценник в 60 миллионов фунтов на 21-летнего правого защитника Аарона Ван-Биссаку, сообщает The Daily Mail.

Таким образом Орлы пытаются отпугнуть Манчестер Юнайтед, который уже давно интересуется игроком. Пэлас находится в сильной позиции, поскольку контракт Аарона действует еще три года.

Нынешним рекордсменом по трансферной стоимости среди фулбеков Премьер-лиги является Бенжамен Менди, за которого Манчестер Сити заплатил Монако 52 миллиона фунтов.

Манчестер Юнайтед нужен новый правый защитник, чтобы заменить уходящего этим летом капитана команды Антонио Валенсию. Кроме того, клуб может покинуть и Маттео Дармиан, также способный сыграть на правом фланге. На этой позиции у Оле-Гуннара Сульшера в следующем сезоне точно будет только молодой португалец Диогу Далот.

Ван-Биссака в прошлом сезоне сыграл в 39 матчах за Кристал Пэлас во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трансферы, АПЛ, ФК Кристал Пэлас, Кристал Пэлас, Аарон Ван-Биссака, Эрон Уан-Биссака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь