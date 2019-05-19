Кристал Пэлас повесил космический ценник на Ван-Биссаку

Новости спорта: Манчестер Юнайтед рассматривает вариант покупки молодого английско-конголезского защитника.

Кристал Пэлас установил ценник в 60 миллионов фунтов на 21-летнего правого защитника Аарона Ван-Биссаку, сообщает The Daily Mail.

Таким образом Орлы пытаются отпугнуть Манчестер Юнайтед, который уже давно интересуется игроком. Пэлас находится в сильной позиции, поскольку контракт Аарона действует еще три года.

Нынешним рекордсменом по трансферной стоимости среди фулбеков Премьер-лиги является Бенжамен Менди, за которого Манчестер Сити заплатил Монако 52 миллиона фунтов.

Манчестер Юнайтед нужен новый правый защитник, чтобы заменить уходящего этим летом капитана команды Антонио Валенсию. Кроме того, клуб может покинуть и Маттео Дармиан, также способный сыграть на правом фланге. На этой позиции у Оле-Гуннара Сульшера в следующем сезоне точно будет только молодой португалец Диогу Далот.

Ван-Биссака в прошлом сезоне сыграл в 39 матчах за Кристал Пэлас во всех турнирах, отметившись 4 ассистами.