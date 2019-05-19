Торино потерял шансы на Лигу чемпионов

Новости спорта: «Торино» потерял шансы выступить в ЛЧ в следующем сезоне, проиграв «Эмполи».

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Торино». Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Африйе Аква, отличившийся на 27-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Торино» Яго Фальке сравнял счёт. Спустя девять минут хозяева снова вышли вперёд — гол в актив записал хавбек Маттео Бриги. До финального свистка по мячу в ворота гостей отправили защитник Джованни Ди Лоренцо и форвард Франческо Капуто.

«Торино», набрав 60 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда из Турина потеряла шансы выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эмполи» (38) находится на 17-м месте.