Шахтер - чемпион Украины сезона 2018/2019

Новости спорта: «Шахтер» в 12-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины

«Горняки» победили Зарю благодаря голу Мораеса на 11-й минуте и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя — киевского Динамо.

Шахтер набрал 76 очков и опережает киевский клуб на 11 баллов за три тура до окончания чемпионата.

Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд.

В еще одном матче дня в украинской Премьер-лиге Львов на выезде одолел Александрию. Автором победного гола стал Педро.

«ШАХТЕР» – ЧЕМПИОН!



3-Й СЕЗОН ПОДРЯД И 12-Й РАЗ В ИСТОРИИ! pic.twitter.com/khmfQdTAHh — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 мая 2019 г.

Заря — Шахтер — 0:1

Гол: Мораес, 11

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко

Александрия — Львов — 0:1

Гол: Педро, 59