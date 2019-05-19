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Шахтер - чемпион Украины сезона 2018/2019

Шахтер - чемпион Украины сезона 2018/2019
19:25 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: «Шахтер» в 12-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины

«Горняки» победили Зарю благодаря голу Мораеса на 11-й минуте и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя — киевского Динамо.

Шахтер набрал 76 очков и опережает киевский клуб на 11 баллов за три тура до окончания чемпионата.

Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд.

В еще одном матче дня в украинской Премьер-лиге Львов на выезде одолел Александрию. Автором победного гола стал Педро.

Заря — Шахтер — 0:1

Гол: Мораес, 11

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко

Александрия — Львов — 0:1

Гол: Педро, 59

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, Альманах-2019.
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