Месси сделал дубль в ничейном матче Барселоны с Эйбаром

Новости спорта: Каталонский клуб не смог добиться победы в последнем матче чемпионата Испании.

В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром» (2:2).

Дублем в составе «Барселоны» отметился Лионель Месси, забивший свои 49-й и 50-й голы в текущем сезоне.

«Эйбар» — «Барселона» — 2:2

Голы: Кукурелья, 20, Де Бласис, 45 — Месси, 31, 33

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Рамис (Альварес, 77), Паулу Оливейра, Кукурелья, Орельяна, Де Бласис, Эскаланте, Жордан, Шарлес (Кардона, 85), Энрик (Кике, 66).

«Барселона»: Силлессен, Лангле, Альба, Нелсон Семеду (Ваге, 46), Серджи Роберто, Бускетс (Аленья, 65), Ракитич, Малком (Карлес Перес, 73), Видаль, Пике, Месси.

Предупреждения: Рамис (33), Нелсон Семеду (42), Де Бласис (44), Хосе Анхель (80), Альба (83), Эскаланте (83).