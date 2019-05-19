Месси в рекордный раз завоевал Трофей Пичичи

Новости спорта: Месси забил 50-й гол за сезон в 6-й раз за карьеру.

Нападающий Барселоны Лионель Месси забил два гола в заключительном матче Ла Лиги в сезоне-2018/19. Дубля аргентинца не помогли Барселоне обыграть Эйбар (2:2), однако помогли Месси довести число забитых мячей в чемпионате Испании в текущем сезоне до 36 и выиграть Золотую бутсу Ла Лиги.

Месси в шестой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром Примеры и повторил достижение легендарного нападающего Атлетико Тельмо Сарры. Месси выигрывал трофей Пичичи в сезонах-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).

Кроме того, Месси довел свой показатель забитых голов в этом сезоне до 50. Лионель Месси забил 50 и более голов за сезон в 6-й раз за карьеру. В сезоне-2010/11 он забил 53 мяча, в сезоне-2011/12 — 73, в сезоне-2012/13 — 60, в сезоне-2014/15 — 58, в сезоне-2016/17 — 54.